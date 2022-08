Travaux dans le centre de Fosses-la-Ville: où est l'arrêt de bus?

Pour contourner ce carrefour, le trafic de transit n’a pas d’autre choix que d’emprunter l’une des quatre déviations mises en place, et s’engouffrer sur des chemins à petit gabarit, où la circulation à double sens est malaisée. Sur les réseaux sociaux, des riverains ont déjà épinglé des poids lourds ne respectant pas les signaux et contraints à de compliqués demi-tours. Ça jase pas mal, dans tous les sens.

Si ce n’est simple pour personne, ça risque d’être encore plus compliqué pour les usagers du TEC, contraints d’embarquer dans le bus à un arrêt provisoire.

Une réunion, organisée mercredi à l’administration communale, a rassemblé tous les acteurs impactés par cette longue fermeture du centre. Administrations régionale et communale, entreprises de travaux et de signalisation, services de secours, police, pompiers. Les travaux, en 3 phases, chevaucheront tout le mois de septembre.

Le refus du TEC

Du côté de la ville, on regrette l’absence d’un représentant du premier opérateur de transport public de Wallonie. Le responsable des itinéraires alternatifs est en vacances et personne n’est disponible pour le remplacer. Le TEC a d’autres urgences et demande à la Ville de faire pour un mieux avec le passage des bus. Facile.

Or, il y a un gros problème. Moins d’une semaine après l’entrée en vigueur des déviations, les usagers souhaitant poser le pied dans le centre s’entendent dire, à la maison du TEC de Namur, et selon un témoignage lu sur Facebook, qu’il n’y a actuellement pas d’autres arrêts qu’à Bambois et Sart-Saint-Laurent. Et que font les navetteurs désirant "descendre" à Fosses-centre? Doivent-ils marcher jusque-là, depuis Sart-St-Laurent ou Bambois? Ce n’est pas loin d’être ça. Selon le commentaire Facebook, l’employée de service aurait invité la cliente du TEC à s’adresser à la commune:"Vous n’avez qu’à aller demander à la commune pour qu’ils trouvent un arrêt de bus, c’est à eux à faire ça, pas au TEC". Ben tiens.

Nous avons envoyé un email à la direction du TEC Namur-Luxembourg.

Du côté de l’administration communale, ces propos rapportés sur Facebook indignent. La Ville a suggéré un arrêt de bus provisoire au rond-point du centre commercial Shop in Stock, pour rapprocher au maximum les usagers des bus. Impossible, réplique-t-on au TEC. La déviation générant déjà un retard sur les horaires, surtout sur celui de la ligne express Couvin-Namur, un détour supplémentaire n’est juste pas envisageable.

Et on fait quoi?"Le TEC n’a jamais répondu à nos invitations alors que la commune a pris des dispositions pour répondre à ses desiderata (mises en sens unique, signalisation, largeurs de voirie, aménagements de carrefours), indique-t-on à la commune.Et il refuse, pour des questions d’horaires, d’envisager les aménagements de parcours demandés."Mauvaise volonté?