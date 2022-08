Sambreville: un pôle culturel à Auvelais en 2024 (Photos)

Le chantier est entré, depuis le début des vacances d’été, dans sa première phaseavec la démolition et la reconstruction de plusieurs murs intérieurs. La fin de la transformation de la gare en un centre culturel est attendue pour fin 2023."Je parlerais même davantage d’un pôle que d’un centre, renchérit le directeur.D’un côté, nous proposerons dans notre future salle polyvalente, bâtie sur l’ancienne salle des pas perdus, des expositions, des ateliers et, de l’autre côté rue, le Quai de scène proposera des concerts, des expositions, des ateliers ou encore des stages. Il s’agira donc d’un lieu, à Auvelais, dédié à la culture sans compter la présence de l’ASBL Saphemo et de l’IDEF dans le parc."

Garder le cachet vintage

En plus de cette salle polyvalente, située au centre du bâtiment, les ailes gauche et droite offriront des espaces pour les bureaux des animateurs ainsi qu’un accueil flambant neuf."J’espère que nos équipes, situées aujourd’hui entre l’administration communale, le théâtre et la piscine, pourront emménager dès 2024.L’un des objectifs de ce déménagement, c’est d’offrir une identité, une visibilité claire, pour les citoyens et les visiteurs, du centre culturel."

Il n’est toutefois pas question de faire table rase du passé. Il est convenu de garder le cachet vintage du bâtiment, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur."Nous garderons les horloges de la façade. Par contre, la brique rouge sera recouverte d’un isolant et de briquettes blanches. À l’intérieur, nous conserverons le carrelage au sol et sur les murs. L’idée est de conserver une partie du look de l’époque avec, notamment, les banquettes."

Pour Franck Pezza, c’est une aubaine de bénéficier d’un tel bâtiment dédié à la culture. »La Commune considère la culture comme un vecteur de développement, pas comme une variable budgétaire d’ajustement. C’est une aubaine et nous en sommes bien conscients. »C’est également, selon le directeur, un investissement communal sur le long terme . « Il permettra d’embellir ce coin d’Auvelais mais aussi tout le territoire. C’est également une manière d’affirmer que Sambreville est le pôle culturel entre Namur et Charleroi. »Son emplacement, juste à côté du chemin de fer, est idéal. Il sera identifié par tous les navetteurs. De quoi augmenter, pourquoi pas, le nombre d’abonnés à la saison culturelle du Crac’s?