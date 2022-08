Salzinnes: «Nager pour moins de cinq euros, c’est terminé»

Une question se pose: qui peut mettre la main au portefeuille, effectuer la mise aux normes et exploiter ces infrastructures, alors que les instances namuroises ont, quant à elles, renoncé? Jusqu’ici, les intéressés sont plutôt discrets. Parmi les candidats plus ou moins déclarés, il y a l’ASBL Promosport spécialisée, comme son nom l’indique, dans la promotion d’activités sportives et aquatiques. Son directeur général, Denis Detinne, évoque un défi financier lourd à relever.

"La somme qui est demandée est élevée. D’autant plus qu’il y a beaucoup à faire dans le bâtiment. Il faudra notamment désamianter et ça peut vite monter. C’est un projet risqué",confesse notre interlocuteur. Si ce dernier ne parle pas de se désister, il avoue cependant temporiser."Si on se lance, on entre dans une procédure avec un permis à deux ans. Or, on a une vision très faible de ce que sera demain. On est dans l’attente de plus de clarté."

Depuis l’annonce de la mise en vente de la plus vieille piscine namuroise, le contexte politico-économique a changé. Et il a de quoi refroidir les investisseurs."Le coût des matériaux, leur disponibilité, etc. Tout ça rend les perspectives difficiles à évaluer", dit Denis Detinne.

Des garanties

Si le repreneur parvient à surmonter tous les obstacles et concrétise le projet de nouveau complexe, d’autres contraintes, toujours financières, s’imposeront à lui. Les frais inhérents à l’exploitation d’un bassin de natation sont énormes."Entre 500000 et 1 million€ tous les ans", lâche Denis Detinne. Les élus ne manquent d’ailleurs jamais une occasion de le rappeler. Mais s’agissant d’un service au citoyen, ils encaissent les pertes et continuent de pratiquer des tarifs attractifs.

Un tel scénario n’est pas viable pour le privé, tenu à la rentabilité."Il faut se rendre à l’évidence: aller à la piscine pour moins de cinq ou six euros, c’est terminé,prévient le DG de Promosport.Il faudra un temps d’adaptation."

Pour avancer, Denis Detinne veut disposer d’un soutien des autorités."Vendre au privé, ce n’est pas se décharger. Il faut que la Commune réfléchisse à une formule mixte."L’ASBL est ainsi animée par la volonté de fixer les conventions avant de s’engager. Et ce, afin de s’assurer, notamment, une fréquentation fixe comme celle des écoles. Mais aussi pour répondre aux fluctuations des coûts de l’énergie. L’idée étant d’y inscrire un calcul basé sur la consommation et les lois du marché, comme dans un contrat de bail."On éviterait ainsi de passer devant le conseil communal à chaque indexation", termine Denis Detinne.

On l’aura compris, entreprendre un projet de piscine dans un tel contexte équivaut à faire le grand plongeon. Mieux vaut donc se prémunir d’une ou plusieurs bouée(s) de sauvetage pour éviter le naufrage.