Pape de la Kora, tête d’affiche de Sambr’Africa

Différentes sources

Décrit comme " dépositaire de la tradition orale », le griot est porteur d’un savoir. " Mon papa était plus traditionnel,commente Pape.Alors, lorsque j’étais en vacances, j’allais chez son frère qui m’apprenait autre chose. Ma volonté, c’était de rassembler différentes touches de toute la famille. Comme dans un puits, je jetais mon seau et je prenais ce dont j’avais besoin. »Ce besoin de se nourrir à différentes sources, Pape l’a toujours ressenti. Et c’est dans cette optique qu’il a créé Pape de la Kora.

Pour le seconder, il a convié son ami le trompettiste Johan (l’un des initiateurs du projet Tu étoiles mes rêves). Se sont joints Jérôme Bodart (à la batterie) et Victor Foulon (basse/contrebasse). " J’ai la chance d’avoir de très bons musiciens. Ils ont tous validé le projet. » Leur première expérience sur scène s’est concrétisée en janvier dernier à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve, avec l’appui des étudiants de l’IAD. Tout s’est mis en place naturellement. Pape à ses compositions. Il les soumet à l’avis du groupe. »J’aime parler de ma vie au quotidien. » Parmi ses créations, une compo dédiée à sa grand-mère, partie récemment. " C’est elle qui m’a élevée à Casamance. Elle est tout pour moi. Quand j’étais gamin et que je m’embrouillais avec les cousins, elle me défendait. Elle se levait à l’aube pour préparer le petit-déjeuner. Elle chantait. Elle m’a raconté beaucoup d’histoires sur la kora et la famille. Si je connais tout cela, c’est grâce à elle. C’était une femme importante pour moi. »De l’émotion mais aussi beaucoup de belles énergies à découvrir dans ce concert programmé en clôture du Sambr’Africa, le 27 août dès 22h30. Parmi les prochains rendez-vous: direction le Delta à Namur où la formation est accueillie en résidence durant le mois d’octobre. L’occasion de composer, d’enregistrer mais aussi de présenter le fruit de cette fusion sur la scène du Médiator (Delta), le 13 octobre. Une belle rencontre, à coup sûr.

Aller simple gratuit pour l’Afrique

Le retour du Festival Sambr’Africa, 14e édition, après deux ans de silence, c’est ce samedi 27 août, dès 15 heures, à Auvelais (Sambreville). Petit changement par rapport aux rendez-vous précédents: le déménagement du parc vers la Grand-Place. À l’affiche de ce Sambr’Africa organisé par la Ville et l’association Djembe Mitoussa (pour la programmation): Lov Band Meets Thomas JLB (15h); Shelly Alone (16h30); Seydou Wuyyaga Sanou (18h); Mamadou Medra Jaly (19h30) Deggo (21h) et Pape de la Kora (22h30). L’entrée est gratuite. Sur place, l’occasion de profiter d’un petit Couleur Café avec son marché artisanal et la possibilité de se restaurer avec des plats traditionnels africains. Une belle invitation au dépaysement, dans une ambiance familiale et décontractée. Du soleil et des good vibes en live.