Rallie Toit avait vu le jour à la suite des réflexions engrangées lors d’une initiative du groupe de citoyens Trankiliz’TOIT, qui mettait le doigt sur les conditions de logement en Basse-Sambre et plus particulièrement à Tamines."Nous avions décidé de nous servir de cette base et d’élargir les informations, tant dans la nature que dans le temps",a rappelé Nathalie Toussaint, une des coordinatrices à la base du projet au sein du GABS (Groupe animation Basse-Sambre).

Tamines hier, Tamines aujourd’hui et même Tamines demain sont ainsi devenus le contenu d’un projet qui se concrétisait l’an dernier, lors du dernier weekend de septembre. À l’époque, la visite guidée poétique et décalée de Tamines avait été nourrie des rencontres avec les habitants qui avaient livré en vrac leurs souvenirs, anecdotes et documents divers, confirmant de cette manière la richesse de l’histoire et du patrimoine de la localité."Dès le départ, nous avions prévu de ne pas laisser tout ce travail sans suite,a expliqué Nathalie Toussaint. Nous souhaitions mettre à disposition et en continu le travail fait. Nous avons donc recontacté les comédiens pour qu’ils enregistrent les textes."

Cinq comédiens ont ainsi enregistré les textes qui permettent de traverser Tamines au moyen de douze haltes. Ce parcours audio sera inauguré lors des journées du patrimoine qui auront lieu les 10 et 11 septembre et dont le thème cette année est Patrimoine et Innovation.

La promenade durera une heure et sera accessible via smartphone en téléchargeant une application. Pour ceux qui n’auront pas cette possibilité, des casques audio seront mis à disposition. Cette balade dans Tamines ne sera accessible que le samedi 10 septembre et quatre départs, à partir du 8 rue de la Passerelle (derrière la gare de Tamines), sont au programme: 10h, 11h30, 13h et 14h30. Infos et réservations: nathalie.toussaint@gabs.be ou 0499 14 54 19