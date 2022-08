Farciennes: le pédophile avoue les aimer "surtout entre 10 et 16 ans"

Sauf que Manon et Jade ne sont pas des enfants innocentes. Ce sont des faux profils dirigés par des associations antipédophiles, qui contactent bien vite les autorités. Truly et Team Moore fournissent le nécessaire en captures d’écrans pour faire intervenir le parquet de Charleroi.

Le bonhomme est identifié: il a déjà des antécédents pour détention d’images pédopornographiques, en 2020. Une perquisition à son domicile de Farciennes mène à son arrestation et la saisie de son matériel informatique. Philippe passe vite aux aveux. Oui, il continue à consommer ces images illégales, malgré sa précédente condamnation. Le jour de son jugement, il continuait d’ailleurs ses pratiques abjectes. Il a contacté des centaines de jeunes filles au fil des mois.

Mais les enquêteurs font aussi le rapprochement d’autres histoires. En creusant, il s’avère que sa belle-fille, Sarah (prénom d’emprunt), aurait été utilisée de ses 12 à ses 16 ans pour des attouchements, avant de passer au rapport anal. Puis à 18 ans, il a quitté sa mère pour se mettre en couple avec elle. Ce qui a duré jusqu’à ce qu’elle s’enfuie. Une autre belle-fille, d’une autre relation, qu’il gardait pendant que sa mère était incarcérée, dit qu’il ne l’a jamais touché mais a essayé de l’espionner pendant qu’elle prenait sa douche.

Philippe risque 8 ans de prison (en plus de sa précédente condamnation à 18 mois). Le ministère public demande aussi une mise à disposition du TAP pendant dix ans.

Mais lui nie tout: oui, il consomme de la pédopornographie, mais il n’a jamais abusé de qui que ce soit. Ses ex-belles-filles sont des menteuses. Son avocat demande l’acquittement, en précisant qu’il n’a en plus pas"incité à la débauche" des fillettes puisque Manon et Jade sont des faux profils."C’est dégueulasse, mais ce n’est pas répréhensible pénalement, insiste Me Napoli.Tout le monde a droit à une défense."

Pour la pédopornographie, l’avocat espère un nouveau sursis pour son client, afin qu’il soit pris en charge médicalement, de façon stricte, et qu’il s’engage à arrêter l’alcool et coupe son accès à Internet durant ses déplacements professionnels, moment où il"retombe dans ses travers". Le parquet ne partage pas cet avis, surtout avec la récidive.

Jugement le 5 septembre.