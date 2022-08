Stupéfiants à Châtelet: un jeune homme condamné sans s'en rendre compte

Marnick a 22 ans, et l’air d’un jeune homme bien dans sa peau. Mais quand il comparait devant le tribunal correctionnel, ce mardi, des détails trahissent son état."Quelle est votre date de naissance, votre lieu de domicile et votre profession?"lui demande le juge Coppée. Il ne sait pas ce que"profession"signifie, et une fois le terme clarifié il confirme: il ne travaille pas.