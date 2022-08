Charleroi sous l'objectif ému d'une photographe française

La photographe lilloise Christine Duchateau dit être tombée sous le charme ténébreux de Charleroi," une ville émouvante"selon ses termes."Le décor urbain porte les stigmates du déclin industriel. Il n’existe en Belgique pas d’autre endroit où les gens sont plus accueillants, plus généreux. On parle ici avec des inconnus comme s’ils étaient des amis…"

L’artiste expose une trentaine de clichés en noir et blanc, tirés sur divers papiers photo pour des rendus et des grains différents – soyeux pour l’aquarelle, avec une grande densité chromatique pour le piezo charbon, profond pour le fine art.

Des prix pour les donneurs

À l’entrée, les six premières photos ont été prises à Charleroi. Un couple pose avec son chien devant la vitrine d’un commerce, les monuments de la gare du sud jouent avec la lumière… L’œil attentif de Christine a aussi saisi un slogan revu et corrigé par les féministes: sois belle et tais-toi a été transformé en "sois rebelle et engage-toi". L’artiste aime capter les petits messages tagués dans l’espace public. À Marseille, elle a fixé sur pellicule: "Qui aura la dernière part du ghetto?" Du sud de la France à Londres en passant par Lille et Anvers, sans oublier la côte d’Opale, la street photographe offre le meilleur de ses explorations jusqu’au 29 septembre. En petit format et jusqu’au 40x60 cm, ses œuvres accompagnées d’un certificat d’authenticité sont en vente sur place, avec un tarif préférentiel pour les donneurs. Pour le vernissage, le don de sang a accueilli Alexandre Latora, un jeune musicien non-voyant de 24 ans. Doté d’une oreille absolue, l’interprète a baigné la soirée dans des rythmes de bossa-nova, merengue et variétés françaises qu’il chante à la perfection. Dans plusieurs langues du sud: un magnifique moment.