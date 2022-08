"Comme la grêle et la foudre, la guerre s’abat sur les campagnes quand on s’y attend le moins; de préférence lorsque les blés sont lourds et les filles jolies."Durant trois journées de ce mois d’août 1914, 800000 soldats, Français, Belges et Allemands, vont s’affronter dans nos régions au cours d’une lutte sans merci.

Parmi eux, 357 soldats français, venus de Bretagne, de Normandie, de Bordeaux, du nord de la France et d’Afrique du Nord, tomberont lors de la seule retraite de Le Roux. La nécropole de la Belle-Motte conserve leurs tombes et leur souvenir.

Ils étaient nombreux ce dimanche, gouverneur de la Province, élus locaux, représentants des ambassades de France et d’Allemagne, représentants des commandements militaires, nombreux aussi le public, de Fosses, d’Aiseau-Presle, de Sambreville et d’ailleurs, à avoir répondu à l’invitation du Comité royal du Souvenir. Se souvenir, ne jamais oublier, parce que commémorer"c’est aussi lutter pour une paix durable, une société plus juste".

Un devoir de mémoire particulièrement appuyé dans chaque discours, alors que le bruit des bottes et des canons se fait entendre à deux pas de chez nous avec la guerre en Ukraine, alors que de jeunes hommes comme ceux enterrés à la Belle-Motte se battent pour leur liberté, que les populations les plus faibles à nouveau ont pris le chemin de l’exil. Un "plus jamais ça" répété deux fois déjà, qu’il est urgent de transmettre aux jeunes générations, qui ne connaissent de la guerre que quelques images à la télévision.

À l’écart des discours qui les ennuient, Ezio et Liberio ont chacun fleuri une croix. Sans trop savoir, sans trop comprendre, mais conscients de la gravité du moment et du respect qu’inspire le lieu, ils poussent le souci de bien faire en débarrassant les tombes de quelques feuilles mortes qui traînent. Pourquoi avoir choisi de parrainer une tombe?"Ha ça, c’est difficile à dire."Et du haut de ses trois pommes de candeur, Ezio le cadet conclut:"Et puis moi, j’aime bien la 7eCompagnie."