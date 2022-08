L’adieu aux feux tricolores

L’administration communale a d’ailleurs diffusé un toutes-boîtes mercredi, d’une part pour annoncer le début de ces hostilités bitumeuses de macadam et en détailler les phases et, enfin, pour assurer aux citoyens qu’elle met tout en œuvre pour les tenir informés au mieux.

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Les Fossois n’échapperont donc pas à ce sacrifice de mobilité d’autant plus impactant qu’il concerne la N922, une voirie de traversée structurante en termes de circulation routière, locale mais aussi régionale, par laquelle transitent chaque jour des milliers de voitures et de poids lourds.

Un avant et un après

Cette importante réfection, vu la longueur de la traversée de la cité des Chinels, a été programmée en deux temps.

Pour rappel, la restauration du premier tronçon remonte à l’automne 2020.

Dès ce lundi commencera donc celle du second tronçon, qui va des Quatre-Bras de la cité, gardé par des feux tricolores, jusqu’au rond-point du centre commercial Shop In Stock (qui sera accessible). Gros travail préalable effectué ce vendredi, une entreprise a disposé la panoplie des panneaux indicateurs des quatre grandes déviations.

Les travaux se déclineront en trois étapes. La première, et la plus spectaculaire, marquera un avant et un après puisqu’il a été décidé de débrancher les quatre classiques feux tricolores régulateurs du trafic en alternance. Donc, on ne s’arrêtera plus au rouge et on n’attendra plus que le feu repasse au vert pour démarrer.

La solution? Exit les feux et bonjour le rond-point, dont l’aménagement s’étendra du 22 août au 30 septembre.

Sans surprise, pendant toute cette période, le carrefour sera totalement interdit à la circulation.

Seconde phase: la réalisation d’un "tourne à gauche" à hauteur de l’Espace Winson, de manière à sécuriser la manœuvre des usagers venant de Namur et signalant leur intention de couper la nationale pour se rendre sur le parking de l’administration communale. Vu la densité du trafic, tourner à gauche en s’immobilisant sur la chaussée représente une source de stress et de danger.

Enfin, il est prévu de raboter et de ré-asphalter le tronçon concerné. Moins spectaculaire, ce ravalement se déroulera à partir du 12 septembre. Pendant cette phase, la circulation ne sera possible que sur une seule bande, dans le sens Charleroi vers Namur du 12 au 21 septembre, et dans le sens Namur vers Charleroi du 22 au 30 septembre.

Comme déjà dit, sur cet axe de desserte majeur, ce chantier serait impossible à réaliser sans un plan de circulation alternatif via des déviations.

Consciente de l’impact de ces ouvrages sur la mobilité, l’administration communale invite les usagers à se tenir au courant de l’évolution du chantier et des plans de circulation via son site Internet. C’est la société française Eurovia Belgium, qui exécutera ces travaux routiers.