En 2023, tous sur le feu en 12 minutes max

"Nous avons reçu les permis d’urbanisme. Les travaux vont bientôt commencer, le 29 août à Mettet, et le 12 septembre à Sart-Saint-Laurent. Comme il s’agit de structures industrielles (qui seront érigées par l’entreprise locale ICM, qui dépend du groupe Wanty),le gros œuvre devrait être achevé pour la fin 2022 et la fin des deux chantiers est attendue pour le mois de février, au plus tard le début du printemps", indique le commandant de la zone, le colonel Marc Gilbert.

Le poste avancé de Fosses, par rapport à l’ancien situé au cœur de ville (rue Sainte-Brigide), permettra de gagner de précieuses minutes pour toutes les interventions localisées dans l’entité de Floreffe.

Actuellement, le poste avancé de Mettet est gratuitement aménagé dans une dépendance du service Travaux de la commune de Mettet.

"Nos trois postes(dont l’arsenal central de la rue de la Vacherie à Auvelais)nous permettront d’intervenir partout dans la zone (et parfois au-delà, comme à Florennes et à Gerpinnes),endéans un maximum de 12 minutes", assure le colonel Gilbert, qui attend depuis longtemps la mise en œuvre de ces deux infrastructures dignes du XXIe siècle, et d’une conception de la sécurité tout aussi optimale.

Signe de modernité, ces deux casernes, qui totalisent chacune 450 m2, sont certifiées Q-ZEN (Quasi Zéro Énergie), une norme obligatoire s’agissant de bâtiments publics.

Un marquage visuel

Un bâtiment Q-ZEN, quel qu’il soit, doit être particulièrement économe en énergie primaire. Le respect de cette norme implique que toutes les pertes doivent être compensées par des gains grâce à des sources d’énergie renouvelable, gratuite par définition, comme les panneaux solaires. Raison pour laquelle chaque bâtiment sera équipé d’une installation photovoltaïque de 7,5 kWc.

Les architectes ont doté cet assemblage minimaliste de parois et dalles en béton armé des dernières techniques performantes pour garantir un confort optimal à ses utilisateurs. Les pompiers appelés à y être de garde disposeront d’une cuisine et de lits mais aussi d’espaces de bureaux et bien sûr de garages.

"L’architecture commune à ces deux postes est très simple et très fonctionnelle. On a veillé aussi à marquer visuellement la fonction de ces deux bâtiments publics (par un bardage rouge et noir).C’est important de montrer qu’ils sont dédiés à l’intervention et aux pompiers, pour le bien de tous",souligne Emmanuel Bouffioux, du bureau d’architecture bruxellois BAEB, qui a œuvré en collaboration avec le bureau d’étude gembloutois BSolutions.

Cerise sur le gâteau: des entreprises locales ont remporté le marché, non seulement l’entreprise ICM, basée sur le circuit de Mettet, mais aussi la SPRL fossoise Thierry Germaux et fils, qui installera les pompes à chaleur.

La décision de construire ces deux postes, sur deux terrains gracieusement cédés à la zone de secours par les collèges de Fosses et Mettet, remonte à plus de deux ans. Celle-ci, sur base d’une rigoureuse analyse des risques, a été prise à l’unanimité par les six bourgmestres des communes constituant la zone Val de Sambre (Mettet et Fosses donc, mais aussi Sambreville, Jemeppe, Sombreffe et Floreffe). Enfin, elles touchent au but.