Colruyt, Aldi, Lidl: il vole dans les supermarchés de la Basse-Sambre pour acheter de la drogue

Et à deux reprises, Hassan est parvenu à passer entre les mailles du filet de la justice comme l’a rappelé le parquet. "Le 3 avril, il a été arrêté et présenté à un magistrat instructeur. On lui a fait confiance et il a été libéré. Le lendemain, il a recommencé à voler. Il fut encore arrêté le 4 avril et libéré, une nouvelle fois. Deux jours plus tard, il a encore volé",précise le substitut Brichet. Ce dernier estime que si Hassan est encore une fois libéré, il recommencera. Et pourtant, il estime que la place du toxicomane n’est pas en prison. Dix-huit de mois de prison avec un sursis probatoire sont requis.

MeLepied, à la défense, plaide également un sursis probatoire. Comme le représentant du parquet, l’avocate pense à une éventuelle intégration à la CTT (chambre de traitement de la toxicomanie)."Mais il ne réfléchit pas comme un juriste. Lui veut absolument sortir de prison et ne veut pas patienter jusqu’en septembre et une intégration au sein de la CTT",précise toutefois l’avocate.

Le jugement sera prononcé dans deux semaines.