Fosses: Gérard Van Ryssel, centenaire et Juste parmi les Nations

Pour les loger en toute discrétion, sa sœur aînée et son plus jeune frère sont partis habiter dans la famille."Parfois, on était prévenu: les Allemands sont en route… Mon père me disait alors: prends Victor (il fallait l’appeler ainsi) et allez dans les campagnes. Et on dormait alors dans une grange. Mais on risquait notre vie!"

Invité deux fois en Israël, Gérard Van Ryssel a été reconnu Juste parmi les Nations. Ce titre honore les personnes qui, pendant l’occupation, ont protégé des membres de la communauté juive, principalement des enfants.

Gérard Van Ryssel était également un travailleur infatigable: ses mains ont travaillé le bois à la scierie Melin à Lesve et connu le cambouis aux fours à chaux. Le centenaire fut par ailleurs très actif dans la vie locale. Ses pieds ont arpenté les planches des dramatiques pendant les années 60. Il s’est également beaucoup investi à la brasserie de Saint-Gérard, entre les bonnes senteurs du houblon et les vapeurs du moût.

Entouré de sa très nombreuse famille, il a été dignement fêté et honoré par les membres du collège communal.