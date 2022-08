Une nouvelle formule de co-living débarque à Charleroi

« Quand nous avons racheté le bien, il était quasiment en ruines. Tout a été refait: enveloppe extérieure et toiture, menuiseries, reconfiguration des espaces intérieurs, installation d’un chauffage par le sol avec pompe à chaleur, placement de panneaux photovoltaïques… Au final, nous sommes sur un PEB à l’indice A. Ce qui va nous permettre de proposer les quatre logements comprenant chambre, coin salon ou bureau et salle de bains privative à un prix de 900 euros par mois incluant le loyer et toutes les charges, soit le mobilier, l’eau, l’électricité, le wifi, la maintenance et l’entretien domestique. Avec en prime une piscine-jardin à l’arrière. »C’est un nouveau type de co-living que propose Ikoab dans cette maison dont la façade se pare de crépi blanc: »nous en réservons les logements aux plus de 40 ans. Jusqu’ici, nos biens étaient destinés à des jeunes actifs de 22 à 35 (travailleurs en transition ou en mission à durée limitée, expatriés, etc.). »

Les architectes ont pris le parti d’ouvrir les pièces pour les rendre lumineuses. La décoration et le choix des équipements, notamment pour la grande cuisine collective du rez-de chaussée, répondent à des exigences de qualité. Selon le concept d’Ikoab, les chambres individuelles de 35 à 45 m2 (de véritables suites junior) sont aménagées autour d’espaces communs spacieux et chaleureux (cuisine, salon, buanderie, salle à manger, terrasse…).

Tout est entièrement équipé et meublé."Avec des baux court terme flexibles de trois mois à trois ans, notre offre locative n’impose aucune contrainte aux occupants. Ceux-ci se présentent pour l’état des lieux d’entrée avec leur valise et leur ordi portable et une fois que la garantie locative est versée, ils peuvent emménager."Construit sur trois niveaux dans la longueur, ce squat d’environ 270 mètres carrés a été acquis en 2021 pour le montant de 100 000 euros. L’entreprise en a investi 400 000 pour le transformer et en faire ce bijou dans le quartier. Les travaux se sont étalés sur un an. La mise sur le marché locatif s’effectuera dans les prochaines semaines.

Une irrésistible ascension

Avec un parc d’une soixantaine de bâtiments résidentiels et une vingtaine de projets en cours en Wallonie (Charleroi, Liège, Mons, Namur, Tournai, La Louvière, Verviers, etc.) et à Bruxelles, Ikoab s’impose comme l’un des leaders belges du co-living. »Nous comptons à ce jour 527 locataires », rapporte Amaury Michiels. À Charleroi, la société a plus de 140 biens en portefeuille. Un chiffre qui va continuer à évoluer avec le projet de l’ancien hôtel des chemins de fer dans le quartier de la gare, en rive droite de la Sambre. Le core business de cette PME immobilière, c’est de reconvertir des maisons de plusieurs centaines de mètres carrés en immeubles collectifs de haut standing.

À Charleroi, Ikoab a signé quelques belles réalisations: transformation d’un ancien hôtel de passe dans la rue de Louvain, rénovation de biens sur le boulevard Audent, dans les rues Zénobe Gramme, Huart Chapel, Willy Ernst…"Au total, nous avons 13 bâtiments fonctionnels."

Si le taux d’occupation est très élevé dans le bas de la ville, les appartements de la ville haute ont plus de difficultés à se remplir."Le chantier de rénovation urbaine du quartier n’y est pas étranger: l’accessibilité est compliquée et la présence persistante de dealers, malgré les opérations de la police des stups, suscite de la méfiance et de l’appréhension."Comme l’observe le cofondateur de la startup, Charleroi est un peu notre vitrine."Nous y travaillons en concertation avec les services d’urbanisme, le fonctionnaire délégué, le bouwmeester, mais aussi l’agence wallonne du Patrimoine et d’autres intervenants."

L’hôtel chemins de fer, pièce maitresse

Œuvre de l’architecte Henry Van De Velde, l’hôtel des chemins de fer de Charleroi constitue le plus ambitieux des projets d’Ikoab. Pour reconvertir ce bâtiment de bureaux de 5250 mètres carrés en ensemble de co-living, la PME s’est associée à l’entrepreneur Norbert Koeckelberg qui connait bien le marché immobiliser local. Ensemble, les partenaires ont fait l’acquisition du bien voici un an pour le prix d’1,65 million d’euros. « Nous avons prévu d’y investir 5,4 autres millions, ce qui portera à sept millions le montant total du projet. »

La demande de permis vient d’être déposée, selon Amaury Michiels. La volonté est de maintenir en l’état la structure et l’identité visuelle de ce bijou d’architecture construit en 1933: préservation intégrale de l’enveloppe extérieure, du système de chauffage, d’éléments constructifs et décoratifs extérieurs et intérieurs: le bureau d’architecture Polomé Goffart a été choisi pour tout concevoir.

L’espoir est d’obtenir une autorisation à la fin de l’année pour pouvoir commencer les travaux en 2023. Si bien que tout pourrait être terminé à la fin de l’année suivante, sourit Amaury Michiels. Lors du dernier MIPIM à Cannes, les investisseurs ont annoncé l’arrivée de la plate-forme française Full Market au rez-de-chaussée du bâtiment, ce qui en renforcera l’attractivité et la visibilité. Cet ensemble de co-living devrait compter une septantaine de logements individuels, dont cinq adaptés aux PMR, ce qui en fera le plus important d’Europe, à deux pas du futur hub d’innovation et de formation numérique et technologique de Charleroi, financé dans le cadre du plan de relance européen.