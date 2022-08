Course-poursuite à Fosses-la-Ville: une fillette de 10 ans traumatisée

Le 4 avril dernier, Manu (prénom d’emprunt), a disjoncté. Alors qu’il se trouvait en excès de vitesse sur la RN98 près de Fosses, il a été pris en chasse par la police. Et il n’a pas obtempéré malgré les sirènes hurlantes et les feux bleus des forces de l’ordre. Franchissement de stop, de ligne blanche, refus de céder le passage: le conducteur a circulé à 170 km/h dans des zones limitées à 50 et 90 km/h et a accumulé les infractions.