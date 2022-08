À Fleurus, les seniors aussi retournent en cours

Toujours fidèle à l’adage attribué à Juvénal, mens sana in corpore sano, les cours Apprentiss’âge vont tout autant compter des ateliers liés à l’esprit que des moments qui solliciteront le corps. Le, panel mis en place est impressionnant: ce sont plus de vingt cours différents qui seront proposés, avec des focus, entre autres, en matière de fracture numérique, d’activités artistiques ou d’autonomie dans la vie quotidienne. Présidente de l’ASBL Récré-Seniors et échevine des Affaires sociales, Melina Cacciatore résume, en ouverture de la plaquette d’information du processus:"Aprentiss’âge propose une formation continue à partir de 50 ans. Cette formation se veut accessible à tous puisqu’aucun prérequis n’est nécessaires. Il est également question de loisirs et de plaisir; par conséquent, aucune évaluation n’est prévue dans ce programme. La rentrée académique n’est donc pas que pour les jeunes étudiants et dès septembre, nos Seniors auront la possibilité de prendre part à des cours qui les passionnent, pour parfaire leurs connaissances".

Selon la teneur des cours, ceux-ci peuvent se donner en huit endroits possibles: le pavillon communal, la salle André Robert, la bibliothèque La Bonne Source, la piscine communale, l’hôtel de ville sur la place Ferrer et l’académie René Borremans, sur Fleurus, ainsi que l’hôtel de ville sur la place André Renard et la PISQ, à Wanfercée-Baulet.

De plus, ce programme Aprentiss’âge est loin d’être fixe et peut être amené à évoluer, selon les demandes des Seniors, les envies de la Ville et les disponibilités des formateurs. Il est ainsi déjà acquis que, plus tard dans l’année, des cours de marche nordique, de couture, de danse à visée de renforcement musculaire et de réduction de l’impact sur l’Environnement, seront organisés, en plus des 21 formations déjà existantes.

Les inscriptions pour cette rentrée sont d’ores et déjà ouvertes, par téléphone au 071 82 03 80 ou au 071 82 03 84. La participation aux frais s’acquitte lors de chaque cours, auprès des professeurs.