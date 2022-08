Sombreffe: un show sous chapiteau et Marka en clôture

À l’origine de cet événement, on retrouve la jeune ASBL Créateurs de moments, reconnue et subsidiée depuis le mois de juin par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale."Notre but est de ramener la culture dans les villages", explique le président Thomas Merveille."Notre cahier des charges stipule que nous devons organiser une activité tous les deux mois. Nos projets tourneront autour de la musique, du théâtre et du spectacle vivant."

Si l’association est composée de quatre membres, le festival Besoin d’art, besoin d’air requiert la présence d’une dizaine de bénévoles par jour."On fait aussi travailler des professionnels: 25 artistes, 16 régisseurs, un photographe, un graphiste. L’objectif est de mettre en valeur le secteur culturel, qui a bien souffert ces deux dernières années."Au total, 350 à 400 visiteurs sont attendus chaque soir. En 2021, les festivités étaient réparties sur trois week-ends et avaient réuni 600 personnes.

Au programme…

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 12 août. Dès 20h30, une scène ouverte révélera de jeunes musiciens de la région, comme le "Harry Potter de la flûte traversière" Adrien, la chanteuse sombreffoise Louane, le groupe fleurusien Lilly-Rose et le duo gembloutois Thorn.

Samedi 13 août, rendez-vous à 18h30 avec le guitariste globe-trotter Jacques Stotzem et son répertoire jazz, blues et rock. La soirée se clôturera avec le Bayan Trio, dès 20h30. Formé pour les estivales de Pairi Daiza, ce groupe détonnant est composé de deux accordéonistes, Philippe Hacardiaux et Christophe Delporte (ancien musicien d’Annie Cordy), et du contrebassiste Adrien Tyberghein (passé par l’Opéra de Paris).

Dimanche, le spectacle itinérant "Ni cage ni nid" de Chris Devleeschouwer et Stéphane Georis fera arrêt à Ligny. Dans le cadre de la Marche des philosophes, ces deux comédiens parcourent la province de Namur durant l’été, avec leur satire originale sur la fin du monde. Ils seront suivis, à 18h30, du chanteur liégeois Quentin Maquet et son projet folk Bérode, qui lui a permis d’être récompensé au dernier concours jeunes talents des Francofolies de Spa. Enfin, à 20h30, la chanson française et le style Nouvelle-Orléans s’imbriqueront le temps d’une performance imaginée par le Charlotte Renwa Trio.

Le dernier jour de festival sera consacré à un public familial. Lundi,dès 15h30, la compagnie de cirque Balancetoi abordera la thématique du conflit avec son spectacleKM13. À 17h, les Nerds débarqueront avec leur show musical "Walt Disnerds", durant lequel ils reprendront les classiques de Disney de manière décalée. Et pour clôturer ce long week-end du 15 août, aux alentours de 20h30, place à la tête d’affiche, Marka! En pleine tournée des villages, le papa d’Angèle et de Roméo Elvis interprétera quelques-uns de ses succès, lors d’un concert qui s’annonce plus que festif.

Infos et réservations: www.besoindart.be / info@besoindart.be

Adresse du festival: 23, Rue Pont Piraux, 5140 Ligny