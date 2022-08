Ainsi un nouveau comité s’est créé, sous la présidence d’Aimé Oualy. Il aurait bien voulu relancer la marche voici deux ans mais la Covid en a décidé autrement. Donc, après un défilé en tee-shirt l’année dernière, c’est ce week-end que la marche Saint Gérard de Brogne a pu arpenter les rues pour la première, en tenue complète. Comme le précise le premier adjudant, Loic Evrard:"Notre particularité, c’est que nous marchons tous en zouave, avec des composantes différentes, soit environ 80 marcheurs, ce qui n’est pas si mal pour une première édition."

La volonté est de garder cette caractéristique même lorsque la compagnie grandira. On retrouve ainsi des sapeurs, une batterie, des vivandières, des zouaves fusil et des zouaves tromblon et enfin des canonniers.

Le samedi les hommes ont rendu visite au cimetière pour déposer des fleurs sur le monument des enfants disparus et ils ont terminé la journée par une retraite aux flambeaux.

Le dimanche, les festivités ont débuté par la prise du drapeau, suivi par la procession. En fin d’après-midi, les pelotons ont participé au bataillon carré. Le tout dans une ambiance forcément très sympathique

Le premier adjudant est satisfait: »C’est très bon pour une première année! Et l’année prochaine nous pourrons compter sur une cavalerie… en zouave bien sûr. »