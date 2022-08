La fierté des soudards est plus forte encore lorsqu’ils évoquent la participation d’un peloton du village à la marche Sainte Rolande de Gerpinnes en 1830! Ce qui en ferait, si on veut bien oublier une parenthèse de 70 ans, une des plus anciennes compagnies de l’entité.

Cette filiation avec Gerpinnes, et avec la Compagnie Royale Sainte Rolande de Gougnies, village voisin, reste forte et les Gougnassiens sont chaque année les invités de marque du village. André Poulain, tambour-major et un des fondateurs de la marche St Roch en 1981, se dira d’ailleurs dans son discours "fier et heureux d’avoir pu imiter en de nombreux points l’organisation de la plus belle compagnie de la Sainte Rolande".

Fierté encore d’avoir accueilli le samedi après-midi pas moins de 27 compagnies et délégations de marcheurs, de l’entité ou de villages voisins, venues rehausser de leurs couleurs les rues et les campagnes du village en liesse.

Gens en armes de Biesme et Biesmerée, Mettet, Oret, Lausprelle, Jumet… Grenadiers, zouaves et voltigeurs de l’entité et d’ailleurs, sans oublier Mameloucks et Congolais de Fosses…

Marche de village, familiale dans l’âme, la marche Saint Roch de Sart-Eustache se particularise plus spécialement par un peloton unique de Sans Culottes et la participation de très jeunes enfants au moment de la procession.

Des enfants mis à contribution pour symboliser les trois vertus théologales: Foi – Espérance – Charité, auxquelles on pourrait ajouter pour être complet l’espièglerie et la candeur qu’ils répandent dans les rangs.

Quant aux Sans Culottes, reconnaissables aisément à leurs pantalons zébrés de bleu et de blanc, ils évoquent l’une ou l’autre révolution, brabançonne ou française, qu’importe. Gageons que l’abbé Willy, comme il l’a rappelé lors de la bénédiction des drapeaux, aura eu à cœur de profiter le soir venu d’une troisième mi-temps roboratives.