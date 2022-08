Lay Kalenga venait de se relancer dans la boxe

Sur les réseaux sociaux, le monde de la boxe bruxelloise s’est ému de la disparition du jeune homme, apparemment prometteur. L’Anderlechtois était remonté sur le ring récemment, relançant sa carrière avec le gala "All Eyez on Brussels VI" dans la catégorie "poids moyen". Il venait de faire son deuxième combat pro en juin. Surnommé "Maître Lay", il était visiblement très apprécié de celles et ceux qui le connaissaient.