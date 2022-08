Mettet: bien trop cher le terrain

Dans notre édition de samedi, nous avons été trop généreux avec la valeur du terrain, d’une superficie de 2 ha, acquis en vente publique par Walvert, PME wallonne spécialisée en biométhanisation. Ce dernier a été vendu 200 000 € et non pas 2 millions € comme erronément écrit. À ce prix-là, la Commune aurait pu offrir le champagne à toute la population. Pour rappel, sur ce terrain agricole, à une encablure du circuit, Walvert construira une unité de biométhanisation, ce qui représente un investissement de 6 millions €. La Région vient de lui accorder un permis d’urbanisme. Le chantier commencera au plus tard en janvier 2023. Si tout se déroule bien, la mise en service de l’unité est planifiée en septembre 2023.