Une usine à gaz à une encablure du circuit de Mettet

Walvert, fondée en 2009, monte en puissance. La PME basée à Thuin a entre temps introduit une demande de permis à Chièvres et Estinnes. Une dizaine de projets d’étude ou de dépôt de permis sont en cours. L’unité de Mettet, exemplative d’un renouveau, augure unesuccess story.

Le permis tombe à pic alors que l’été semble témoigner d’une aggravation générale du réchauffement climatique. Autre catastrophe donnant raison à ceux qui hâtent la transition énergétique: la guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l’énergie et peser la menace d’une pénurie de gaz cet hiver.

A Mettet, l’originalité réside dans le volontarisme du collège à aller dans cette voie, à marche forcée. Ainsi, celui-ci a vendu en vente publique un terrain de 2 ha idéalement situé, sans citoyens vivant autour – en le conditionnant à l’octroi d’un permis pour aménager et exploiter un "digesteur" d’effluents agricoles. Mettet, rurale dans le sang, voulait absolument son réacteur à biogaz.

Conséquence: seules deux PME spécialisées ont fait voler les enchères. Et Walvert a remporté la mise, mettant sur la table une somme inespéréede 2 millions d’€.

"Une commune soutenant d’entrée de jeu un projet avec autant de conviction, qui a les faveurs des agriculteurs, ça aide pour recevoir un permis", souligne Manuelle Scherer, directrice de la com’ chez Walvert.

Mettet, une pionnière

Mise à l’enquête publique, le projet d’implantation d’une telle unité productrice de gaz, d’électricité et de chaleur n’a généré aucune observation ni remarque négative. L’octroi du permis relevait donc de l’évidence, dans le contexte de l’urgence à décarboner.

Le bourgmestre Yves Delforge (Engagé), qui a déclaré la guerre au CO2 en décembre dernier, se félicite de cet aboutissement. Il veut en faire le symbole de l’accélération des décisions prises et mises en œuvre en faveur de la transition énergétique dans sa commune."Nous ne voulions pas attendre les autres pour bouger et produire de l’énergie propre et renouvelable, martèle le premier citoyen de Mettet.Etce n’est là qu’un premier jalon, qu’une première étape. On va aussi tirer énergie du soleil et du vent, ce qui ne veut pas dire qu’on acceptera tous les projets", allusion à celui du promoteur éolien New Wind qui revient à l’assaut des plaines venteuses de Saint-Gérard sans pratiquer lewin-win.

Entre autres initiatives de rupture, Mettet a décidé de mettre ses écoles à l’épreuve de l’audit énergétique et, selon le verdict des experts, d’investir un max dans le durable afin de se défaire de sa dépendance aux énergies fossiles. Haro sur le mazout.

Le chantier de construction de cette unité de lancement de l’aventure Walvert devrait commencer au plus tard en janvier 2023, pour une mise en service en septembre.

À Mettet, ce premier combat gagné contre le C02, Walvert l’illustre d’un chiffre, mirobolant:"Ce sera 2500 T d’émissions de C02 en moins".

15 000 tonnes/anL’unité de biométhanisation de Mettet aura la capacité de digérer 15000 tonnes de matières organiques par an, parmi lesquelles du fumier de bovins, taureaux et chevaux (3 000 T), des fientes de poules (2 000 T), du lisier de bovins (2 000 T) et de porc (1000 T)...

chaleur et digestatToujours à Mettet, la production d’électricité verte est estimée à 5000 mégawatt-heure/an (MWh). Celle-ci sera disponible aux agriculteurs mais aussi aux PME du parc économique voisin du circuit. L’injection d’électricité dans le réseau ORèS correspondra à la consommation de quelque 3.000 hab. Idem pour la production d’énergie thermique (chaleur): 5000 MWh/an, soit l’équivalent de 300 000 litres de mazout. Les entreprises et PME établies sur le circuit pourront chauffer leurs bâtiments et bureaux au biogaz. Troisième produit disponible: le digestat, ou fertilisant, résultant du processus de fermentation résulte. L’unité de Mettet en produira 15 000 T/an. Des sacs de 40 L seront disponibles aux citoyens. Enfin, l’unité nourrira deux bornes de recharges électriques accessibles à tous.

Walvert a déjà réussi son pari financier. Pour co-financer sa nouvelle unité de production à Mettet, elle avait lancé une campagne decrowdfunding(levée de fonds). Début juillet, elle annonçait avoir levé un million d’€ en moins de 3 mois. Cebusiness model annonce un taux de rendement de 6%/an