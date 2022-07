Pour le kiosque de Fosses-la-Ville, ça sent le roussi

Choqués du camouflet, les derniers défenseurs de ce petit patrimoine qui essaima flonflons et allégresse carnavalesque tout au long du XXe siècle battent le rappel via le réseau social."Fossois, Fossoises, réveillez-vous, ne laissez pas détruire votre patrimoine", s’indigne uneinternaute.Mais seules deux dames du centre-ville trouvent le temps d’occuper le monument condamné pour empêcher l’ultime saccage.

"Les gens sont soit au travail soit en vacances", déplore la cheffe de groupe PS, Marjoline Dubois, à l’avant-poste de ce mouvement spontané de réprobation. La même reproche à l’autorité communale un manque flagrant de transparence et la soupçonne même d’avoir attendu le creux de l’été, voire l’absence des opposants les plus acharnés, comme Aurélien Huysentruyt, en vacances en Espagne, pour porter en catimini l’estocade à l’édicule déjà décapité de son chapiteau. Les ouvriers communaux, et leur chef, qui ont reçu l’ordre de mission de faire place nette, ne sont pas franchement à l’aise. L’un d’eux, chinel, y a dansé pendant des décennies. On fait quoi dans ce contexte sensibled’une mémoire faisant remonter à la surface d’émouvants souvenirs et d’un sitting de protestation au nom de celle-ci?

La présence de deux gardiens de la paix est requise, au cas où le ton monterait. Une passante s’écrie:"Pour une fois qu’il y avait quelque chose de beau! C’est notre patrimoine bordel".

La cheffe de groupe demande qu’un maximum de pièces démontées, hors la maçonnerie, soit conservé, rappelant que le Conseil d’État a été saisi d’une requête en annulation de la décision de la ministre du Patrimoine Valérie De Bue de déclasser ce rare exemplaire d’un kiosque à béton, Imagine-t-on? Si la plus haute juridiction administrative du royaume annulait l’arrêté de la Ministre et, conséquemment reclassait le kiosque! La Commune serait dans de beaux draps, elle devrait le reconstruire à l’identique.

Avant d’agir, la Ville a bien évidemment respecté la procédure, notamment d’avoir informé par lettre recommandée le fonctionnaire-délégué à l’urbanisme, Marc Tournay.

On recommence lundi

Le service travaux est donc en possession d’un permis d’urbanisme (de démolition) de régularisation, daté du 10 mai 2022. Sur le réseau social, des Fossois objectent, pour justifier la démolition, que même le socle est dangereux. Ils sont formels: des dizaines d’étançons soutiennent la dalle de béton, les poutres porteuses d’acier d’origine, à défaut d’un vide ventilé, ayant été rongées par l’humidité. Un débat se réamorce. Le PS ne se départit pas de sa position de départ:"Il y avait des alternatives à la démolition, comme l’entretenir et demander des subventions à la Région pour le réhabiliter. Comme le monument est classé, nous les aurions reçues. Mais le collège n’en voulait pas. Il avait une autre idée et il n’en démord pas", rappelle Marjoline Dubois. Le chantier est finalement stoppé et postposé à lundi matin. Le socle aura seulement été déshabillé de ses balustrades, proprement disquées. Par Facebook interposé, les parties communiquent. Marjoline Dubois demande que les autorisations (de démolir) soient affichées publiquement dans le respect de la législation, que les riverains soient informés par courrier officiel de l’impact des travaux sur leur lieu de vie et qu’un périmètre de sécurité soit établi. L’administration, elle, fustige ceux qui ne connaissent pas du tout le dossier et qui nuisent à l’administration communale en colportant des erreurs."Le dossier du démontage du kiosque est tout à fait en ordre et fait dans la légalité […] Le service des travaux ne voulait pas démanteler le béton et laisser un chantier dangereux pour le week-end. Reprise lundi."

En présence de la police?

Le Roi à la rescousse?

Alerté lui aussi, Virgil Declercq, le président de l’ASBL Communauté Historia, qui mène le combat en première ligne avec toute la fougue de sa jeunesse, déboule. Quoi? Ils ont osé. Quelques minutes avant, sur le réseau social, l’ASBL, par voie de communiqué (supprimé depuis) a appelé les ouvriers à désobéir et à refuser la destruction. L’étudiant en architecture s’étrangle d’indignation:"Je viens d’avoir le cabinet du Roi au téléphone, qui va demander que le dossier soit vérifié, pour voir si les partis ont bien fait leur travail."Il s’en prend vertement au fonctionnaire-déléguépolitisé jusqu’à la moelle, qui vient de lui dire que,"de toute façon, permis ou pas, ce kiosque n’était pas beau."Sur la dalle du béton, il s’entretient longuement par téléphone avec la responsable de la cellule patrimoine au sein du cabinet de la ministre De Bue, ce qui suspend le chantier. Laquelle lui a fait part de son incompréhension relative à l’audace du collège, qui ose détruire sans attendre la décision du Conseil d’État.

Né dessus Cette fois, c’est bien fini!Un riverain, Daniel Piet, regarde les balustrades s’éloigner. Le recours au Conseil d’État, il n’y croit pas."Je suis né sur le kiosque. Jusqu’à l’âge de 14 ans, j’y ai joué au ballon et aux billes", raconte-t-il. Ses parents tenaient un restaurant-poissonnerie (fermé en 1992) juste en face. La disparition du monument qui a abrité sa tendre enfance le touche."Nous, on ne partait pas en vacances. Le commerce familial ne fermait jamais. Mes vacances à moi, c’était le kiosque", dit-il. Que mettra-t-on à la place? s’enquiert-il. Une fontaine. Si l’hôtel de ville disparaît aussi, ce qui est probable, une époque aura disparu. Place à une nouvelle ère, qui devrait commencer à la prochaine Saint-Feuillen, en septembre 2026.