Depuis 2019, un recensement des amphibiens est mené sur ce vaste territoire.

Ce projet initié par Laurent Wargé (naturaliste et garde forestier au Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie) est mené de concert par les Plans Communaux de Développement de la Nature (PCDN) des communes concernées et le concours de Thierry Kinet de l’association Raînne (pôle herpétologique de Natagora).

"L’objectif de cet inventaire est de dresser la liste des espèces présentes sur ce territoire, d’en donner une carte de distribution précise, d’y préciser leur densité et de pouvoir en connaissance de cause mener les mesures de conservation adéquates pour préserver et maintenir les populations de nos batraciens", explique Laurent Wargé.

Les enquêtes sur le terrain sont en phase terminale. Ces trois années de recherches intensives dans le monde des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres permettent d’avoir une vue claire de la situation qui permet de mieux protéger la faune."De nouvelles techniques sont apparues dans le monde agricole pour abreuver les bêtes et les points d’eau se sont réduits dans les exploitations tout comme la sécheresse qui a un impact négatif dans ce domaine. Il est donc important que des mares soient recréées pour préserver les amphibiens", détaille notre interlocuteur.

Soutien financier du GAL

Au-delà des pouvoirs publics, les citoyens sont invités à créer des mares pour préserver les amphibiens. Dans cette optique, le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse a financé, à hauteur de 80% avec un plafond de 1200€, la création de deux mares chez des habitants du territoire: une à Biesme (chez les époux Barbiaux/Clepkens) et une à Gerpinnes (chez Laurent De Wolf). L’objectif de cette opération est triple."Le premier est d’inciter les citoyens à contribuer à la biodiversité en créant un point d’eau qui favorise la préservation des amphibiens", débute Lætitia Fontaine.

"Le second est de permettre aux candidats désireux de créer une mare d’intégrer le réseau de passeurs-mares qui se compose d’un groupe de citoyens qui ont des connaissances spécifiques/techniques dans ce domaine. Le troisième vise à ce que la mare ait un intérêt pédagogique, qu’elle puisse être accessible pour des animations avec les enfants ou les adultes", complète la chargée de mission Biodiversité & Agriculture. Le GAL a retenu deux projets (sur six candidatures) sur base de trois critères: le projet en lui-même, son aspect pédagogique et l’importance accordée à la biodiversité.

Ces deux mares s’inscrivent dans le réseau écologique dont les premiers résultats indiquent la présence de trois espèces de tritons: alpestre (le plus courant dans la région), palmé et ponctué."Les tritons sont considérés comme une espèce parapluie. En les favorisant, on favorise d’autres espèces", conclut Lætitia Fontaine.

Une mare pédagogique à Biesme

Les époux Barbiaux/Clepkens, résidant à Biesme, ont répondu à l’appel à projet du GAL en avril 2020. »Depuis plusieurs années, mon époux souhaitait faire une mare à vocation pédagogique. Ce qui nous a séduits dans le projet du GAL, c’était que la mare n’était pas juste pour nous. L’objectif était d’aussi en faire profiter les citoyens (enfants et adultes) dans une optique d’échange, de partage », confie Mélissa Barbiaux/Clepkens.

Dans le futur, cette institutrice espère accueillir des classes autour de la mare dont les travaux ont été réalisés avec les conseils du réseau de passeurs-mares. La première étape fut la plus compliquée car il fallait enlever les terres avant de placer la bâche. La mare a ensuite été remplie avec de l’eau de pluie. Dans un second temps, des plantes endémiques ont été placées sur le pourtour du point d’eau.