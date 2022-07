"Ce que certains pensaient impossible est en train de se réaliser! Les travaux vont être mis sur pause durant quelques jours en raison des congés du bâtiment. J’en profite pour saluer le travail de tous les ouvriers de ce secteur. Pour le moment, aucun retard sur le planning n’est à déplorer. Pourvu que ça dure" , indiquait récemment Hugues Bayet, bourgmestre socialiste de Farciennes, sur les réseaux sociaux.

Le centre aquatique Sambr’Aqua sera plus qu’une piscine. En plus du bassin de 25 mètres (une demi-piscine olympique), il y aura des espaces ludiques, de wellness, de fitness et horeca "pour vivre une expérience en famille ou entre amis" . C’est un privé qui sera chargé de l’exploitation quotidienne des lieux, mais les pouvoirs publics – qui mettent près de 8 millions€ sur la table – ont prévu des clauses pour garantir des petits prix pour les écoles et les enfants de Châtelet et Farciennes.

L’ouverture est prévue pour début 2024, au printemps, si aucun contretemps ne vient modifier ce calendrier respecté jusqu’ici.