Dernière semaine pour les plaines de Sombreffe

Après deux années plus compliquées d’un point de vue organisationnel à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, les bonnes vieilles habitudes ont repris leurs droits sur les sites des plaines de Sombreffe et Tongrinne. Pour la plus grande joie, bien évidemment, des petits et grands enfants de 2,5 à 14 ans, mais aussi des moniteurs, débarrassés des contraintes diverses et donc concentrés sur l’animation. Dans ce domaine, la variété est bien sûr de mise: cela va du bricolage au hockey en salle, en passant par la cuisine, le handball ou la sortie à vélo. Un jour, les enfants ont même eu droit à la visite des mamys conteuses: cette activité originale a ravi les plus petits et les plus grands grâce à de passionnantes histoires de dragons. La météo décide bien souvent du programme de la journée mais les animateurs ne sont jamais pris à l’improviste: leurs valises recèlent de multiples activités et jeux adaptés à l’âge des participants et aux conditions climatiques. Chaque semaine est aussi marquée par un grand jeu. Le thème de Fort Boyard a ainsi, par exemple, été le lien qui a uni les différents groupes d’âge. Les décors et les déguisements ont permis aux enfants de se plonger dans l’ambiance du célèbre fort de l’émission de télévision. Et tout au long des épreuves qui leur étaient imposées, les jeunes aventuriers ont relevé courageusement et avec panache les défis lancés par les habitants du fort sombreffois.