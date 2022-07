Sambreville: sec et brulant, l’été de tous les dangers

Ce feu de la discorde, qui dure depuis des années, ne s’éteint pas et augure un avenir compliqué. En 2007, une loi avait pourtant été votée afin que l’Etat fédéral et les communes financent à parts égales les zones de secours. On en est très loin.

D’abord, en quoi cet été est-il différent des autres?

Il est extrêmement chaud et sec. On assiste à une recrudescence des feux de broussaille. C’est une conséquence directe du réchauffement climatique. Dans la zone, nous avons aussi enregistré deux incendies de moissonneuse-batteuse qui ont mis le feu au champ. La moindre étincelle peut suffire, ça va très vite.

À Jemeppe, une personne a mis le feu à son compost. On a été à deux doigts de voir la maison voisine avalée par les flammes. À Pontaury, six logements en bois (propriétés de La Dinantaise, Société de Logement de Service Publics) ont été complètement détruits (NDLR: à cause d’un mégot de cigarette) en… 15 minutes.

Autre fait rare: vous avez conseillé aux six bourgmestres de votre zone d’interdire les feux d’artifice ainsi que les feux de camp. Certains feux ont pourtant été tirés ailleurs, comme à Bruxelles…

J’ai en effet déconseillé les feux d’artifice et les six bourgmestres m’ont suivi. Il faut bien faire une distinction entre les feux tirés en milieu urbain et les autres. Les dangers ne sont pas les mêmes. En milieu rural, il y a à proximité des pas de tir des bois, des prairies, des champs, et nous, pompiers, on ne peut pas être partout. On ne sait jamais où les retombées vont aller et, à nouveau, ça va très très vite. Je n’ai pas été le seul chef de corps à faire cette recommandation. Notez que la majorité des réactions, chez les propriétaires d’animaux notamment, ont été positives.

Entre votre recommandation et la soirée du 21 juin, le territoire a pourtant été arrosé de précipitations orageuses.

Cela ne change rien. Selon des experts du centre régional de crise, malgré les pluies annoncées (et des cumuls pouvant atteindre localement de 20 à 30 l/m), la sécheresse aurait perduré les 10 prochains jours. Ils parlent d’une situation de sécheresse aggravée.

Dans ce contexte de multiplication des sécheresses des sols et des pics de chaleur, vous exprimez une vive inquiétude par rapport au financement des zones de secours. Qu’en est-il?

Oui, je le dénonce depuis longtemps et ça ne s’arrange pas. Les communes paient, paient, et elles n’y arrivent plus, et je ne vois pas comment elles vont s’en sortir, dans ce contexte de réchauffement climatique, si l’État fédéral (le ministère de l’Intérieur) s’entête à ne pas respecter ses engagements financiers. De surcroît, un comble, c’est l’État fédéral qui impose les normes de sécurité. Moi, en 47 ans de métier, je n’ai jamais vu autant de feux de broussailles. J’avais dit la même chose l’an dernier: jamais vu autant de pluies et de crues. Et des phénomènes naturels extrêmes, tels des inondations, on en aura encore. Et que constate-t-on? On ne nous donne rien. L’État fédéral a même revu à la baisse sa dotation, de 10%.

Comment expliquez-vous cette situation?

Comment? Je ne l’explique pas. C’est aberrant dès lors qu’il s’agit de la sécurité des personnes et des biens.

Je ne m’explique pas que la Défense va recruter 2500militaires et qu’on ne trouve pas d’argent pour la sécurité civile. Pire, on reçoit moins qu’avant. Or, les services de secours, par habitant, coûtent trois fois moins cher que la police, pour laquelle l’Intérieur parvient aussi à trouver des moyens. Nous, la guerre, on la mène tous les jours, en première ligne.

La zone de secours Val de Sambre, c’est plus ou moins 250 pompiers, dont seulement 70 professionnels. Tous les autres sont volontaires, soit les 2/3. Pour garantir une sécurité normale, le personnel devrait être exclusivement professionnel, c’est-à-dire disponible à 100%.

Chienne de guéguerre

On croyait ce genre de mésaventure dépassé.Ce serait cocasse si une vie, celle d’une jeune femme disparue le 19 juillet, à Mettet, n’était pas en jeu. Sur le terrain, mardi en soirée, deux brigades canines sont entrées en concurrence frontale directe: celle de la police fédérale et celle de la zone Val de Sambre (la Rescue Dog). La première, arrivée la première sur place, n’a pas autorisé la seconde à engager son chien.

Selon la procédure, elle a la main, ou reprend la main. C’est comme ça. C’est légal. Le plus incroyable, c’est que, comme la même procédure l’exige, un second maître-chien est requis. Le chien des pompiers locaux aurait pu faire l’affaire, mais non. Il a fallu attendre le second maître-chien policier, venu, lui, des Flandres. Ce gaspillage d’énergie, de moyens et de temps fait désordre, d’autant que la raison invoquée est surréaliste: les policiers ne font plus confiance aux pompiers, c’est comme ça , parce que, lors d’un exercice en commun pompiers-police il y a trois ans, un pompier mordu par le chien d’un policier aurait porté plainte, ce qui aurait entraîné la mise à pied, pour deux semaines, du policier.

Donc, les flics fédéraux, rancuniers, se vengent. Heureusement, la personne disparue a été retrouvée. Nom d’un chien, le colonel Gilbert compte faire remonter cet incident au parlement fédéral, et aux oreilles de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden.