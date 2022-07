Sambreville: des cours de remédiation gratuits

Cette initiative a pour objectif d’apporter à certains élèves un soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire et social par le biais d’une remédiation, accompagnée d’autres activités. La remédiation porte sur les sciences, les langues, le français et les mathématiques et elle se déroulera du 8 au 12 août, de 8h30 à 16h. Cette remédiation est destinée aux élèves de la 6eprimaire à la 5esecondaire.

Si le but premier est donc de redonner le goût d’apprendre et de combler certaines lacunes dans l’une ou l’autre matières, un autre objectif est aussi de créer du lien au travers d’activités culturelles, sportives et artistiques. L’accent est également mis sur la cohésion, la solidarité, l’esprit d’équipe. Si, par exemple, un étudiant maîtrise les différents temps de conjugaison des verbes en anglais et que son voisin a plus de mal, il est invité à l’aider, son voisin l’aidant dans un autre domaine.

L’an dernier, les participants étaient repartis avec une boîte. À l’intérieur, des fiches, des conseils, des tuyaux en rapport avec les lacunes qui avaient été identifiées et qui allaient leur permettre d’aller de l’avant. Il reste encore des places: l’inscription est gratuite mais obligatoire: direction@exceptejeunes.be ou 07171 19 35.