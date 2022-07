Fleurus: des talents musicaux belges à l'honneur

Contexte du calendrier oblige, dans la suite directe du Family Day consacré à la Fête nationale, ces deux soirées musicales vont mettre en avant "Une certaine belgitude".

Ambiance électro

Ce vendredi 22 juillet, dès 18 heures, l’ambiance se voudra plus électronique, un genre où les Belges, et, a fortiori, les artistes de la FédérationWallonie-Bruxelles, n’ont plus à faire leurs preuves. Le trio Purefall ouvrira la soirée avec ses guitares toutes en reverb et ses voix envoûtantes qui peuvent faire penser autant à The XX qu’à Disclosure, pour citer deux références du genre. Doowy suivra, qui commence à se faire reconnaître pour lui-même après avoir joué aux côtés de Lost Frequencies et de Muusti, entre autres. Enfin, la tête d’affiche de ce premier soir sera assurée par Konoba. Le chanteur-musicien-producteur vient notamment partager son succès de cet été avec le public fleurusien, le single There’s Always Something Wrong, qui évoque, avec humour, ce qui semble être le flux interminable de mauvaises nouvelles de ces deux dernières années.

Sur un air de jazz

Ce samedi 23 juillet, c’est également dès 18 heures que les concerts démarreront, avec une thématique musicale dans laquelle les talents du Royaume brillent de longue date: le jazz. D’abord, c’est le Paduart & Deltenre quartet qui fera swinguer la place. Ivan Paduart, ancien pianiste de Nougaro ou de Toots Thielemans, et Patrick Deltenre, ancien guitariste de Maurane ou de Viktor Lazlo, seront accompagnés de Philippe Aerts à la contrebasse et de Mimi Verderame à la batterie.

Ensuite, c’est un régional de l’étape qui assurera le dernier grand moment de ce week-end: le bassiste Daniel Roméo prendra possession de la scène de la place Albert 1eren compagnie de son band actuel, composé d’Éric Legnini et Julien Feltin aux guitares, Christophe Panzani au saxophone, Michel Seba et Josaphat Hounnou aux percussions et à la batterie et Coralie Hérard au chant. La promesse d’un jazz-funk rythmé et efficace sera évidemment tenue pour celui qui a notamment tourné dans le monde entier aux côtés de Bernard Lavilliers et qui assure la direction musicale du concours The Voice Belgique.