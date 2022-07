Plage de la Digue en fête

Les Quartiers d’été battent leur plein à Charleroi. Mais pour ce 21 juillet, la place de la Digue, où une plage a été installée, accueillera des animations. Il y aura un pique-nique dès 11 h 30 : amenez votre panier, les bars seront ouverts et il y aura de la musique. Ce sera suivi à 20 h d’un concert de Moon On Man, qui rendra tribut au groupe américain disco-funk Chic. En soirée, DJ Franck animera sur un thème funk-soul-disco. On nous a promis des boules à facettes.