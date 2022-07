Pour ce faire, il faut évidemment qu’un maximum de communes, et, a fortiori, de citoyens, participent à l’opération. Sur Fleurus, la dernière réunion du collège communal en date a permis de marquer le souhait d’intégrer « Telraam Charleroi Métropole ». Le Telraam, c’est ce dispositif léger d’observation de la circulation que les citoyens sont invités à installer chez eux: une caméra à faible résolution, des capteurs et un micro-ordinateur intégré permettent de compter le trafic mais aussi d’en mesurer la vitesse et de différencier les deux-roues, les voitures et les véhicules lourds. Deux conditions sont donc nécessaires pour prendre part à l’étude Telraam: avoir une fenêtre au premier étage, sans obstacles visuels, à moins de quinze mètres de la voirie étudiée et, par ailleurs, disposer d’une prise électrique proche de cette fenêtre et d’une bonne connexion wi-fi. Les citoyens intéressés peuvent se manifester avant ce 31 juillet, via www.fleurus.be .