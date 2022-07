Neuf jeunes Sambrevillois ont rafraîchi deux plaines de jeux

Neuf adolescents de Sambreville, dont un Ukrainien hébergé dans une famille, ont été retenus pour réparer et rafraîchir les plaines de jeux de Falisolle et Seuris du 4 au 15 juillet. Ils proviennent des quatre coins du territoire. " Leur but: embellir et réaliser la maintenance des petits espaces sociaux de quartier, ajoute Adénaïse Bodart pour l’AMO. Les ouvriers communaux ont d’abord procédé aux réparations générales. Ils nous ont également apporté le matériel nécessaire pour les travaux. Puis, les jeunes ont travaillé à la rénovation. Il était question d’un coup de peinture ou encore de placer des copeaux pour amortir les chutes."

Plus que la rénovation de ces aires de jeu qui sont aujourd’hui flambant neuves, l’idée est de permettre à ces jeunes âgés entre 15 et 19 ans, d’animer leur été et leur permettre, pour certains, de découvrir les joies du monde professionnel. C’est le cas pour Hugo (17 ans) qui habite Falisolle. "Je n’avais rien à faire si ce n’est quelques petits travaux à la maison. Il y a eu un excellent esprit d’équipe. J’ai eu la chance de rencontrer de belles personnes. Ce job me permettra de financer mon permis de conduire et me faire plaisir." Bryan, âgé de 19 ans, cherchait un boulot en extérieur. "Pour rendre mes journées moins monotones , sourit l’habitant d’Auvelais. J’ai le sentiment, grâce à ce job, d’avoir été utile, surtout pour les enfants qui peuvent désormais profiter de belles infrastructures." De quoi, en effet, donner envie aux plus petits de tester la balançoire ou de se laisser glisser sur le toboggan.