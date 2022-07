Incendie dans une maison de cité à Sambreville

Un incendie faisait rage dans une maison de cité située au 28 de l’allée Belle-Vue. Venus avec une autopompe et une citerne, les hommes du feu ont circonscrit le sinistre qui a ravagé en entièreté un divan situé dans le salon. Heureusement, grâce à la rapide intervention des pompiers, les dégâts sont limités. Les causes du foyer sont accidentelles et liées à une cigarette mal éteinte.