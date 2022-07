Un an après les inondations: à Aiseau-Presles, 18 familles ne sont pas rentrées chez elle

"348 dossiers de sinistre ont été ouverts" , décompte Jean-Pierre Deprez, qui, comme l’an passé, fait fonction de bourgmestre en cette période. La plupart des familles ont pu regagner aujourd’hui leur logement, mais elles sont toujours une quinzaine à être hébergées en logements sociaux, et trois accueillies dans un logement familial, précise l’échevin. En cause, surtout, les dossiers d’indemnisation qui traînent (lire ci-dessous), des matériaux indisponibles, des corps de métier submergés. Certains habitants ont préféré mettre en vente leur bien.

Les assurances ont un rôle clé dans l’indemnisation des sinistrés.Mais les pouvoirs publics apportent aussi une aide substantielle au plan matériel et en moyens humains. Le Fonds des calamités pourra intervenir pour les plus mal lotis.Mais dès le jour de la catastrophe, la commune est entrée en action. "Nous avons reçu une aide wallonne exceptionnelle du ministre Collignon pour 755000 €" , auxquels la commune peut recourir jusqu’à la fin de 2022. Parmi les principales interventions qui évoluent au gré des besoins: les dépenses énergétiques imprévues pour 514 demandeurs (122000 €), la gestion des conteneurs pour évacuer les déchets (110000 €), une dotation chauffage supplémentaire pour le CPAS (100000 €), l’assainissement des murs humides (70000 €), mais aussi les prises en charge des loyers pour le relogement, l’intervention pour le remplacement des compteurs d’Ores, le recours à un expert en stabilité. "En outre, avec l’aide de la Croix-Rouge, la commune a mis en place avec le CPAS une cellule inondation de 8 personnes, passée à 5 et qui perdurera jusqu’à la fin de l’année" , ajoute le bourgmestre ff. Sans compter les aides bénévoles, par exemple le barreau de Charleroi qui a aidé les sinistrés au plan juridique.

Les infrastructures communales n’ont par chance eu guère à subir les conséquences des intempéries. La commune devra surtout rénover entièrement le pont de Presles, déstabilisé. "Il sera reconstruit à l’identique, avec un élargissement pour la mobilité douce. Coût: 450000 €." Mais le gros défi, ce sera de prévenir autant que possible les cataclysmes futurs (lire l’encadré).

Malgré le malheur qui s’est abattu, l’échevin voit du positif: "La solidarité, la générosité ont été remarquables. La population a aidé à nettoyer, fait des dons, du personnel a donné de son temps spontanément, alors que beaucoup étaient en congé." Dommage, regrette-t-il, que des individus peu scrupuleux, quelques jours après, aient pillé des maisons sinistrées…

Se prémunir contre d’autres inondations: c’est désormais l’objectif principal de la majorité d’Aiseau-Presles. Pour cela, il a déjà été décidé de créer quatre bassins d’orage, explique l’échevin Deprez, en charge des Travaux. "On étudie l’emplacement le plus adéquat avec Igretec. Les résultats de l’étude sont espérés pour la rentrée." Mais la commune veut avoir d’autres éclairages sur sa situation hydrologique. C’est pourquoi elle a décidé de s’adresser à l’école polytechnique de l’UCL.Elle pourra compter sur les avis éclairés du professeur Zetch, et sur deux futurs ingénieurs civils qui ont consacré leur mémoire aux inondations dans l’entité. Leur travail permettra d’analyser les causes et d’envisager ce qui peut être fait de plus pour prévenir d’autres catastrophes.

Wahiba Azzaz n’est pas près de tourner la page de ce terrible jeudi 15 juillet 2021. Ce jour-là, cette kinésithérapeute d’Aiseau, par ailleurs échevine des Sports, a ouvert son cabinet de la rue Lambot à ses premiers patients, comme son autre collègue ainsi qu’un médecin qui occupe aussi les lieux. "Il a d’abord commencé à pleuvoir à l’intérieur, ce qui n’était jamais arrivé. Il pleuvait fort, mais la rue n’était pas inondée. Mais vers 10h30, l’eau avait monté à hauteur du pont Rouge et on a décidé d’interrompre les consultations."

Peu après, les inondations sont inévitables. À Presles, d’abord. "J’ai alors suggéré à mes voisins de prendre leurs précautions." Sage conseil: "La 3edigue des étangs avait lâché. Vers 13h, il y avait 1,70 m dans le bâtiment, de plain-pied, qui abrite aussi mon domicile privé." La force de l’eau est telle que des vitres implosent, des tables de massage sont projetées aux murs, au plafond. "Tout était perdu, ou presque." Puis la boue, mêlée d’hydrocarbures, a achevé le carnage. La vie de Wahiba, restée hors du bâtiment, ne sera pas menacée. Celle de ses voisins non plus: "Les gens du quartier se sont réfugiés aux étages. Il n’y avait pas le choix, il fallait tout abandonner."

Si, dans les premiers temps, Wahiba s’est préoccupée de ses soucis personnels, elle n’a cessé de s’inquiéter de ses concitoyens. "Elle a été admirable, assurant le lien avec les sinistrés" , explique Jean-Pierre Deprez. "Je suis allée de maison en maison, chez les plus précarisés surtout, certains s’exprimant difficilement, hésitant à aller vers les autres." Par la suite, Wahiba sera aussi très présente au centre de tri, pour gérer les dons. " Tous, nous nous sommes dépensés sans compter, mais elle, sans son chez elle, n’a cessé de s’investir malgré cela" , confirme encore son collègue échevin. "Le collège a été très uni" , souligne-t-elle encore.

Hébergée chez sa mère, avant de trouver un logement auprès de Sambre et Biesme, l’échevine a pu aussi réaménager un cabinet de kiné temporaire à Roselies. Mais à ce jour, elle est toujours loin de regagner ses pénates d’Aiseau… Elle estime être bien assurée professionnellement, mais une bataille d’expertises et de contre-expertises relatives au matériel notamment, retarde le dossier. Le bâtiment a déjà été nettoyé, dégagé, remis à nu, et les murs ont été assainis. Mais il faudra ensuite que les corps de métier et les matériaux soient disponibles. "J’espère rentrer dans un an" , soupire-t-elle.