À Sambreville, le retour des spectacles de fin de plaines communales

Cette année, les organisateurs ont opté pour un thème général pour le mois sur chaque site et un sous-thème par semaine afin de diversifier les animations proposées aux enfants. " Il faut préciser que nous avions également comme objectif, en élargissant ces thèmes, d’ouvrir le champ des possibles pour nos jeunes animateurs qui peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité dans la préparation de leurs activités", ajoute la directrice.

Une solide formation pour les moniteurs

Il est bon de rappeler en effet qu’Excepté Jeunes est d’abord une organisation de jeunesse et qu’à travers son projet pédagogique, l’association tente de favoriser chez les jeunes (c’est-à-dire les 70 animateurs engagés cette année) une participation active, notamment dans l’élaboration du programme d’activités. Comme chaque année, ils ont été formés juste avant le début des plaines et, nouveauté cette année, un week-end entier de formation au domaine provincial de Chevetogne. Durant ce week-end, complété par les trois jours de juin, les moniteurs ont réfléchi sur les activités permettant de travailler les différents canaux (auditif, kinesthésique, visuel), l’utilisation des techniques de créativité, le projet pédagogique, la discipline positive ou encore les besoins de l’enfant. "Une formation exigeante, indique Zuhal Altinbilek, mais bien nécessaire quand vous savez que nous accueillons depuis le début des plaines une moyenne de 300 enfants chaque jour tous sites confondus, avec même des pics à 328 ce lundi 11 juillet."

Les spectacles de fin de plaines de retour

Cette année, fort heureusement, les plaines fonctionnent tout à fait normalement. Le Covid et ses fameuses bulles de fonctionnement si contraignantes ne sont plus d’actualité.

L’autre bonne nouvelle, c’est que le ramassage en car a pu reprendre pour le plus grand bonheur des familles, grâce au soutien de la Commune de Sambreville qui intervient également pour les sorties au lac de Bambois des 27 et 28 juillet prochains. Enfin, les spectacles des plaines feront également leur grand retour le 18 juillet à Tamines, le 19 à Velaine et le 20 à Arsimont.

Ces spectacles seront aussi l’occasion de partager un moment convivial avec les familles puisque le contexte sanitaire actuel permet de les accueillir à nouveau.

Excepté Jeunes organise chaque année les plaines communales de Sambreville, en s’occupant du recrutement des animateurs, de leur formation, en passant par l’encadrement de l’équipe d’animation, sans oublier la gestion administrative en lien direct avec l’ONE.

La participation financière demandée est de 4,50 € par jour et par enfant pour les sambrevillois et de 6 € pour les habitants d’autres communes. Ce prix comprend les collations et repas chauds du midi, le ramassage en car et les excursions. Ces plaines ne pourraient naturellement pas être organisées sans le soutien logistique et financier de la Commune de Sambreville.

Leur objectif est de faire vivre aux enfants des activités invitant à la détente dans une ambiance "vacances", renforcer la solidarité et la coopération, sensibiliser au respect de soi, des autres mais aussi de l’environnement, d’expression, de création, de communication, tout en intégrant les notions d’hygiène et de santé.

Le projet pédagogique prône l’accueil de tous les enfants dans un esprit d’échanges, de rencontres, de tolérance et de respect de l’autre. Les plaines accueillent aussi, cette année, une dizaine d’enfants ukrainiens dont les familles sont logées à Tamines.