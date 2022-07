Une offre variée en indoor et plein air

Les escape rooms et jeux d’extérieur font des petits, l’offre s’étoffe à Charleroi. Une quinzaine de propositions sont désormais accessibles au public. CharleRooms est le premier opérateur à avoir mis en place un dispositif : c’était le cabinet de Maître Hembise au quai Rimbaud, un jeu d’évasion qui est en transformation pour permettre à ceux qui s’y sont essayés de le vivre dans une nouvelle formule. Il y a ensuite eu Kalikazan à la galerie Bernard, une aventure à vivre au frais en sous-sol, dans une totale obscurité. Puis, l’entreprise a élargi sa gamme de produits et son rayon d’action, en s’associant à l’exploitant du Crocodile Rouge aux barrages de l’Eau d’heure. Il y a enfin la grande escapade, qui reviendra cet été dans une double édition sur le thème de Retour vers le futur, le 20 août à la ville-basse et le 24 septembre à Ville 2.