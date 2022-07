Sambreville : un projet de 30 à 36 petites maisons pour des personnes dans le besoin

Pour faire mûrir son idée et obtenir un soutien financier, Dominique Bigneron a contacté le fonds Lokumo dédié à la grande pauvreté et à la précarité des logements. "J’ai proposé l’idée au propriétaire et père fondateur du fonds, M. Courtois. Il a accepté car mon projet répondait à ses intentions." Plus que les petites maisons, il y aura également la création d’un espace communautaire au centre du projet. "Il s’agira d’un lieu avec des ateliers de culture. On pourrait imaginer la création d’une salle de cinéma mais aussi la tenue de petits concerts, d’animations…"

Le financement de M. Courtois était toutefois conditionné: il souhaitait qu’une Commune ou autre organisme, cède un terrain pour la cause. Interdiction d’acheter. "J’ai mis plus de deux ans pour réussir à convaincre une administration communale, souffle le responsable de l’ASBL. J’ai eu des contacts avec une trentaine de Communes. Mais ça n’a abouti à rien. Et puis, en juillet 2021, j’ai rencontré le bourgmestre de Sambreville, Jean-Charles Luperto."

Un terrain de 100 ares

Deux mois plus tard, ce dernier indiquait qu’un terrain de 100 ares, situé au croisement entre la rue de la Closière et la rue Émile Vandervelde à Moignelée, pouvait être cédé par Sambr’Habitat. "Quelle magnifique nouvelle et quel soulagement! Nous avons signé une convention entre la Ville, le CPAS, Sambr’Habitat et l’ASBL pour que chacun prenne ses responsabilités.L’acte de cession du terrain doit être signé à la fin du mois de juillet."

Quant au projet, il est toujours en réflexion. Des mesures ont été récemment réalisées sur le site. "L’idée, c’est de construire entre 30 et 36 petites maisons.L’étude de faisabilité est en cours." Pas question, et Dominique Bigneron insiste, d’imposer cette idée aux habitants de Moignelée. "Je ne veux pas d’un projet contre les gens mais avec et pour les gens." Une enquête publique sera lancée par l’administration communale dès que le bureau d’architectes (CM2) aura finalisé les plans. "Nous voulons que le site soit ouvert aux riverains. La porte de l’espace communautaire leur sera toujours ouverte. Nous aménagerons également une balade à travers le site et nous aimerions installer des bancs, des jeux pour enfants, créer une mare et planter des essences locales. Nous ne toucherons pas aux arbres."

Pour conclure, Dominique Bigneron insiste sur le fait que ce projet est très sérieux. "Au décès de M. Courtois, père fondateur, le fonds Lokumo a été cédé pour gestion à Caritas International. C’est, en d’autres mots, le mammouth au niveau ONG. Il y a une assurance de suivi. Je n’obtiens que l’argent au compte-gouttes, en fonction des besoins. Je dois justifier le moindre euro utilisé."