Fleurus: des stars du basket présentes au stage des jeunes

La Ville de Fleurus est sur tous les rebonds pour assurer un été des plus remplis à ses jeunes citoyens. C’est pourquoi elle soutient le travail effectué par Geoffrey Dieu, ancien joueur et coach du CEP Fleurus. Ce dernier met sur pied, cette semaine, un stage "Spécifique shoot" qui permettra aux pratiquants de 12 à 18 ans d’acquérir encore plus de technique en matière de lancer au panier. Aujourd’hui, mercredi 13, ce stage est rehaussé de la présence de Maxime Depuydt, demi-finaliste au championnat du monde de basket 3x3 et de Tom Newel, premier Américain à avoir joué en Belgique, et à Fleurus.