Aiseau-Presles: 18 participants à Été Solidaire

Leurs missions pour cette année ont été établies comme suit: la création d’abris pour chats vagabonds; l’entretien des sentiers de promenades et des espaces verts; la mise à jour des circuits balisés; l’embellissement des cimetières et l’aide au montage de l’événement estival du Centre culturel. Deux missions supplémentaires sont en cours, liées aux séquelles des inondations de juillet 2021: le ramassage des déchets le long de la Biesme et l’assistance à la Régie des Quartiers pour rénover les habitations et logements sociaux.