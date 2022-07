Jemeppe : enfin un acheteur pour l'école du Bas-Wérichet

Depuis sa fermeture en juin 2015 pour manquements aux normes de sécurité par les pompiers, le site de l’ancienne école du Bas-Wérichet fait peur à voir. Les locaux, à l’abandon, ont été squattés et même incendiés à plusieurs reprises ces dernières années. Consciente du potentiel du terrain, la Commune était en réflexion pour racheter ces bâtiments à la Communauté française. Mais elle a laissé tomber l’idée et n’a jamais formulé d’offre. C’est finalement un promoteur privé qui offrira une nouvelle affectation au lieu. Le compromis de vente a été signé le 1er juillet. L’ensemble du bâti disparaîtra. "L’acheteur souhaite, avant d’avoir son projet totalement ficelé, préserver son identité, commente Patricia Denis, directrice de la régionale de Namur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agira d’un projet de qualité, raisonné et raisonnable, dans le respect du plan de secteur."