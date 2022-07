Ham-sur-Sambre : un espace multisport à 97 000€ pour 2023

L’appel d’offres sera lancé au mois d’août pour désigner l’entreprise en charge des travaux. Ce n’est donc plus qu’une histoire de mois avant que les jeunes de Ham et de l’entité puissent jouer au football ou au basket. "Il s’agira d’un agora space avec deux goals et deux paniers de basket. il y aura des barrières des deux côtés et un pare-ballon au-dessus des goals d’une hauteur de 4,5 mètres."

Le dispositif sportif sera installé dans le fond de l’aire de jeux, sur le deuxième terrain de tennis. "Nous pourrions imaginer, pour le premier terrain, un parcours d’apprentissage du code de la route pour les enfants à vélo. Ce n’est qu’une idée, nous devons approfondir la réflexion." Les clôtures actuelles du site, malheureusement trouées à certains endroits, seront enlevées par les membres du service Travaux et remplacées. "Elles empêcheront les conducteurs de se garer sur la plaine. Un parking est disponible à l’entrée du site, avant la barrière qui délimite le site de la voirie communale. Les goals de football seront déplacés à un autre endroit sur l’entité."

Ce projet tenait à cœur l’échevin. Mais il précise: "Ce n’est pas parce que j’habite Ham que je souhaite favoriser un village plus qu’un autre. Mais les habitants ont toujours eu l’impression d’être oubliés ces dernières années." Ce n’est désormais plus le cas.