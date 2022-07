À Châtelet, trois séances gratuites de ciné en plein air

Les séances auront à chaque fois lieu à 21h15. Le jeudi 4 août, ce sera "La méthode Williams", avec Will Smith, inspirée de la véritable enfance des joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Le jeudi 11 août, ce sera le film "Mustang", qui a reçu quatre César en 2016 et se penche sur le destin de cinq sœurs turques qui veulent défendre leur liberté personnelle dans une Turquie qui reste marquée par le patriarcat et les mariages forcés. Le jeudi 18 août, enfin, le rendez-vous est lancé à toutes les familles. Le grand écran proposera "Encanto", le dernier grand classique Disney en date, fable prenante sur l’héritage familial, la neuro-divergence et les rôles imposés au sein du foyer.

L’entrée est gratuite, mais sur réservation uniquement au 049524 88 85. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés.

Pour aller plus loin, 30 minutes avant le début de la séance, des animations et mises en contexte seront organisées. Le PCS (Plan de Cohésion Sociale) de Châtelet veut en effet ouvrir la culture mais aussi sensibiliser aux questions d’actualité. Pour "La Méthode Williams", les AMOVisa Jeunes et Mikado parleront d’émancipation sociale; pour "Mustang", c’est le centre d’intégration CRIC qui animera un débat sur l’inclusion et le poids des traditions; pour "Encanto", pour parler aux jeunes de l’acceptation de soi et du fait de trouver sa place dans le monde, l’ASBL El Maujone prendra la parole.