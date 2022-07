Aiseau-Presles: trois hangars du Port Autonome en proie à un incendie intense de déchets (photos & vidéo)

FVH ©FVH

Trois hangars étaient touchés à l’arrivée des secours. Les pompiers de zones de secours Hainaut-Est et Val de Sambre se sont mobilisés, au départ des casernes de Jumet, Marcinelle, Thuin et Sambreville, pour combattre l’incendie. Sous les ordres du capitaine Flemal, de l’adjudant Turlot, du sergent Renders et du lieutenant Tesmeir, ils ont pu empêcher l’incendie de toucher plus que les trois hangars déjà en proie aux flammes.

Après une demi-heure, l’incendie était maîtrisé mais toujours en cours: il fallait aux hommes du feu encore plusieurs heures pour débarrasser les débris enflammés à l’aide d’un bulldozer, pour ensuite continuer à les arroser.

Sur le site du Port Autonome, ces trois hangars contenaient, d’après les informations récoltées sur place, des tonnes de cartons et de plastiques récoltés par l’intercommunale Tibi, qui exploite l’incinérateur voisin.