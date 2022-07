Piscine de Moustier: la Région menace de récupérer 669000 € de subsides

Le responsable, après avoir lu notre article publié le 31 mai, indique que la Commune a reçu deux subsides en 2011 et 2013: le premier pour la rénovation de la piscine et le second pour l’installation de sanitaires. Le tout pour un montant de 669520 €. Il rappelle la teneur du décret du 1er janvier 2011 qui précise en substance que le bénéficiaire d’un subside peut être tenu de le rembourser s’il ne l’a pas utilisé à ce à quoi il était destiné. Cela signifie, entre autre, qu’un bien dont les travaux ont été subsidiés doit conserver l’affectation prévue pendant, au minimum, 15 ans.

Le texte du courrier, à part l’objet, ne précise pas clairement que la Commune doit rembourser dans l’immédiat ces subsides. Mais, entre les lignes, on comprend que si le collège persiste dans son idée de créer un partenariat pour la piscine, avec une gestion exclusivement privée, elle devra rendre près de 700000 € à la Région.

Un élément qui avait été dénoncé par la minorité Peps, et plus précisément Christophe Sevenants (Peps), lors du conseil communal du mois de mai. Mais la majorité ne l’avait pas pris en compte. Le directeur général, Dimitri Tonneau avait même affirmé dans notre édition du 3 juin que: "La procédure est clean" et que "L’argent a été utilisé pour la rénovation du bâtiment: l’isolation, l’électricité, la chaufferie… Nous devrions les rembourser si nous les avions utilisés à d’autres fins. Ce n’est évidemment pas le cas."

Mais ce que reproche la Région, dans ce cas, c’est que les investissements réalisés précédemment seront au final utilisés par un privé alors que les subsides, à l’époque, avaient été attribués pour permettre l’ouverture du bassin sous gestion communale. Et rien d’autre. Ce courrier est donc un rappel à l’ordre de la procédure avant, si besoin, d’agir et d’exiger un remboursement.

919000 € avant l’ouverture?

Cette nouvelle donnée, qui plombe le projet de réouverture de la piscine en 2024, ne réjouit pas pour autant les groupes de l’opposition (Peps, Liste du Mayeur et DéFi). "Mais notre devoir, c’est de dire, “attention, c’est illégal”. D’arrêter immédiatement la procédure au risque de devoir payer une sacrée amende en raison d’irrégularités dénoncées par un recours." Ce manque de respect des procédures, les chefs de groupe de la minorité (Peps, DéFi, Liste du Mayeur) le dénonceront ce vendredi lors d’une conférence de presse. Ils évoqueront également d’autres thématiques (voir ci-contre).

"Et dire que cet appel à candidatures et ce marché public ont été réalisés par la responsable des marchés publics de la Commune et que les documents, pour reprendre les propos du collège, ont été analysés par un bureau d’avocats spécialisé en la matière, ajoute une source de l’opposition. Se sont-ils assis sur le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en rédigeant les documents?"

Autre élément, pointé par la minorité dans le dossier ficelé par la Commune: l’absence d’obligation pour les entreprises qui seraient intéressées par le partenariat de posséder une agrégation. "C’est pourtant stipulé par le CDLD . Cela permet de s’assurer de la solvabilité d’un privé.La procédure est doublement illégale…"

D’autre part, le collège s’est engagé à participer aux travaux de rénovation de la piscine, réalisés par le privé, à hauteur de 10% pour un maximum de 250000 €. Avant même la réouverture, l’addition pourrait être salée si ce montant venait s’ajouter aux 669000 € réclamés par la Région. Coût total avant même un plongeon: 919000 € qui sortiraient du portefeuille communal. Vu l’état des finances, il y a de quoi leur faire boire la tasse.