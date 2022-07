Sambreville: le "fils de la voisine" était un voleur

Le suspect, né en 2001, s’est rendu chez une dame âgée en prétextant vendre des pralines et en se faisant passer pour le fils de la voisine. Quand la dame est allée chercher à boire, il lui a dérobé ses cartes de banque. Le tracing des cartes a permis d’identifier un suspect et d’interpeller celui-ci. Il a été placé sous mandat d’arrêt pour vol par ruse au préjudice d’une personne vulnérable, s’agissant d’une personne à mobilité réduite, et fraude informatique. D’autres faits similaires pourraient lui être imputés. Une enquête est en cours.