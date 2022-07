Sambreville: la parade de lanternes signe son retour

Si le rendez-vous est fixé au dimanche 21 août, la préparation, elle, est déjà lancée. Des ateliers de création de lanternes ont été organisés tout au long de l’année par les centres culturels du collectif Basse-Sambre (Aiseau-Presles, Fosses-la-Ville, Floreffe, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville). D’autres moments créatifs se tiendront durant l’été, du 18 au 20 juillet et du 25 au 29 juillet. Les cinq premiers ateliers se dérouleront de 10h à 17h et les trois derniers de 10h à 20h, au Quai de Scène.

Lors de la première édition, 200 citoyens avaient contribué à la réalisation de 200 lanternes. Un chiffre qu’espèrent bien atteindre les organisateurs, cette année. "C’est gratuit et accessible à tous, enfants ou adultes , précise l’animateur Julien Mutombo. Les lanternes sont faites à partir de papier et d’osier… donc, c’est très simple à fabriquer."

De la musique, de la danse et du théâtre

Concrètement, la parade démarrera à 20h du parc d’Auvelais. Les comédiens de l’atelier P’Ose Théâtre du CRAC’S proposeront alors une animation théâtrale sur le thème de la lumière, mettant en scène différents parcours de vie. Les lanternes seront ensuite distribuées aux spectateurs, qui deviendront acteurs de l’événement. Le cortège déambulera dans les rues d’Auvelais jusqu’à la tombée de la nuit.

De nombreuses animations proposées par des artistes locaux viendront égayer le parcours. Bernard Ridelle sera présent avec ses chevaux, les majorettes Keumiénoises présenteront leur majorette géante et la Maison de jeunes de Sambreville dévoilera une structure étonnante représentant un bébé escargot. Le DJ Jean-Pierre Togi (membre du groupe We Are), le groupe de batucada Reipik et le duo de violonistes Bastring assureront l’ambiance musicale, aux côtés des danseurs de l’ASBL Mouvements. "Ce sera donc un mélange d’électro, de batucada et de baroque" , indique Julien Mutombo. De quoi respecter le thème "tohu-bohu" à 100%, même si le résultat promet d’être harmonieux. En fin de soirée, tout ce beau monde se réunira sur la Grand’Place d’Auvelais pour clôturer dignement les festivités.

Inscriptions aux ateliers de création de lanternes: 07126.03.69 – marjo@cracs.eu

Informations: 07126.03.64 – info@cracs.eu – www.cracs.eu

La parade de lanternes n’a pas encore eu lieu que l’animateur du CRAC’S Julien Mutombo et la chargée de communication Lætitia Gau pensent déjà à la suite. "Nous aimerions organiser un événement de cette envergure, dans l’espace public, avec une participation citoyenne, tous les deux ou trois ans , ont-ils annoncé, lors d’une conférence de presse. Les gens sont demandeurs de ce genre de rendez-vous. La pandémie nous l’a d’autant plus fait remarquer."

Ce type d’activités permet également au CRAC’S de présenter la région sambrevilloise sous un autre angle. "Les habitants ne se rendent pas toujours compte du potentiel de leur commune. Pourtant, il y a moyen de faire de belles choses ici!" D’où la nécessité d’imaginer "des projets fédérateurs et humains, créés avec et pour les citoyens."