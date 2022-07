En effet, le 9 septembre 1944, un affrontement a lieu, sur la place Ferrer, entre résistants et soldats nazis. La façade de l’hôtel de ville en garde les traces: un panneau didactique sera aménagé pour garder la mémoire de cet événement. Au-delà, il est prévu d’effectuer un ravalement des pierres et des briques de parement, de traiter la façade contre la mousse et les déjections de pigeons ainsi que d’hydrofuger le tout. La fin du chantier est espérée pour la fin septembre.