Un cyclomotoriste blessé à Wanfercée-Baulet

Alors que les feux tricolores sont en phase clignotante depuis trois jours à cause d’une panne d’électricité, un cyclomotoriste venant de la Fleurus par la rue de Fleurjoux a été percuté par une voiture circulant route de Namur en direction de Velaine. Chutant lourdement au sol, le motard a été secouru par les pompiers de la zone Val de Sambre venus avec un véhicule de balisage et deux ambulances. Le SMUR d’Auvelais a été rappelé en renfort pour soigner le blessé. Ce dernier, blessé assez sérieusement, a été conduit en milieu hospitalier, tandis que les policiers de la zone Brunau se chargeaient des constatations et du balisage.