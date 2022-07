Quatre chorales fêtent leur chef à Spy

La chorale de L’Écho du Lac de Genval a ouvert le concert en interprétant des œuvres de Gabriel Fauré et de César Franck avec le soutien de l’ensemble instrumental de cordes Arioso. Ont suivi les chorales La Porte aux chansons de Pont-à-Celles, ainsi qu’Imagine de Mettet et Le Beffroi Notre Dame de Namur dans des répertoires moins exigeants mais très plaisants, comme avec Li Bia Bouquet dont l’assemblée n’a éprouvé aucune difficulté à reconnaître.

Une standing ovation

En finale, après l’interprétation de solistes, les quatre chorales se sont rassemblées pour transmettre une joie communicative au public qui leur a réservé une standing ovation bien méritée.

Doué et avec la fibre artistique et musicale, Jean-Luc Manzi s’est formé au conservatoire de Mons en se spécialisant dans le chant lyrique et dans la direction d’orchestres et de chorales.