Le samedi après-midi, les amateurs regroupés en une dizaine d’équipes ont pu se livrer au jeu de crossage. Cette discipline consiste à pousser une balle de tennis à travers tout le village pour atteindre quatre fûts. La dégustation peut alors commencer: du vin chez Tony au-dessus de la rue de la Giguellerie, des bières spéciales chez Marie-Françoise et Alain, à la brasserie, à la rue de la Grande Cense, des cocktails chez Aline et Thomas, au bout de la Haie-Mayet, et des pékets chez Marie et Enrique, près de la fontaine.

Le dimanche, 52 tracteurs ont convergé vers la rue du Centenaire pour prendre le départ de la balade gourmande. La plupart des tracteurs tiraient des remorques dans lesquelles des personnes pouvaient prendre place. Au total, près de 300 participants ont ainsi découvert la région sous un angle original, dans une ambiance très sympathique, surtout sur les chemins de campagne. Cédric Falque, la cheville ouvrière de cette activité, est satisfait: "Pendant la balade, on voyait les sourires sur les visages, et ça, c’est vraiment gai!"

Pour le président du comité de la salle, Pierre Joye, le week-end est une réussite: "Nous recommencerons l’année prochaine!"